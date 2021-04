Twee Antwerpenaren bouwen "stadsgitaar" met hout van omgehakte platanen op de Leien

Binnenkort krijgt Antwerpen een echte "stadsgitaar". Op vraag van Museum Vleeshuis bouwen Stijn Kenens en Koen Fonteyne in hun atelier "Luthier" in Hoboken een unieke gitaar, gemaakt van platanen uit de Italiëlei in Antwerpen. Die bomen werden omgehakt en zouden verwerkt worden tot paletten, maar daar staken de gitaarbouwers een stokje voor. "We wilden zo'n mooi hout niet verloren laten gaan", vertelt Koen Fonteyne.