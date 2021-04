Storm aan solidariteit voor aangevallen Kevin: stad Lommel zet kaartjesactie op poten

De redacties van Radio 2 Limburg en VRTNWS kregen daarnaast al verschillende vragen van lezers en luisteraars, die Kevin een attentie of kaartje willen sturen en willen weten via welk adres dat kan. Ook bij de Stad Lommel kwam die vraag meermaals binnen. Het bestuur heeft daarom besloten om zelf een kaartjesactie op poten te zetten. "Iedereen die Kevin wil steunen kan terecht bij de balie van het Huis van De Stad, om daar een kaartje achter te laten. Dat kan ook in de brievenbus. Wie niet in Lommel woont, en hetzelfde wil doen, kan een kaartje versturen naar Hertog Janplein I 3920. Wij zorgen ervoor dat de kaartjes goed terechtkomen bij Kevin", besluit de burgemeester.

Nijs had nog een kleine verrassing voor Kevin. "Binnenkort, ergens in juni, openen we in Lommel een nieuw buurtpark. Ik heb Kevin gevraagd of hij dat officieel wil komen openen, en of hij zijn werk als Mooimaker ook wil uitbreiden naar dat park."