Hoofdverpleegkundige covidafdeling ZOL over versoepelingen tijdens derde golf: "Het is bang afwachten"

Maar hoe vallen de versoepelingen te rijmen met de drukte op de covidafdelingen? "Het zijn experten die het hebben beslist, maar wij zien nog altijd een grote toestroom van patiënten. Dan stel ik mij wel de vraag of er ruimte is voor versoepelingen." Het is voorlopig dan ook bang afwachten. "Het is ook altijd even wachten op het effect na een verstrenging of een versoepeling. We gaan pas het effect zien over een paar weken."