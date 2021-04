Zulte laat inwoners mee investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

“Inwoners kunnen maximaal 20 aandelen kopen”, zegt Anneleen Desmedt van Stroomvloed. “Zo houden we het eerlijk voor iedereen. Dat is een investering van 250 euro. Op de sporthal in Zulte liggen er 272 zonnepanelen, op het ontmoetingscentrum 51 en op de loods 45. We willen zoveel mogelijk geld bij elkaar krijgen van de inwoners. En zij krijgen dan de winst van die aandelen terug.“