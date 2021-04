Zwembad Ieper blijft gesloten tot 10 mei door problemen met de chloorinstallatie

Er werd even aan gedacht om de chloorinstallatie volledig te vervangen, maar dat zou duur uitkomen, zeker als je weet dat Ieper plannen heeft om binnen enkele jaren een nieuw bad te openen, op een andere plek. Daarom is er gekozen voor een tijdelijke reparatie, zegt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper): "Het moet ons toelaten om nog 3, 4 jaar, of langer, veilig door te werken tot het nieuwe zwembad opent." Maar ook die 'lichtere' reparatie zal dus tijd vragen, tot 10 mei.

Het zwembad van Ieper is in 2003 nog maar grondig gerenoveerd.