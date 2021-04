Studenten Hogere Zeevaartschool Antwerpen terug na eerste zeereis: "Om het zeeleven echt te begrijpen, moet je het zelf meemaken"

Aan het Steen in Antwerpen zijn vrijdagvoormiddag twee opleidingsschepen aangemeerd. Aan boord zaten 150 eerstejaarsstudenten van de Hogere Zeevaartschool. "Vorig jaar is niemand afgestudeerd omdat deze reis door corona niet kon doorgaan. Het is dus een hele opluchting dat we dit jaar wel konden vertrekken", zegt Rowan Van Schaeren, de directeur van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen.