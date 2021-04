8 doden bij schietpartij in Amerikaanse stad Indianapolis, "Hij had een automatisch geweer en schoot erop los"

In Indianapolis, in het noorden van de Verenigde Staten, zijn minstens 8 doden gevallen bij een schietpartij. Er zijn ook verschillende gewonden. De schietpartij vond plaats in een magazijn van FedEx, een koerierbedrijf. Volgens de politie heeft de schutter daarna zichzelf doodgeschoten. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Volgens de politie is de situatie onder controle.