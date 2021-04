ArcelorMittal installeert 4 enorme reactoren om bio-ethanol te maken

Hoe je van gassen uit hoogovens tot bio-ethanol komt, legt Verbeek uit. “De technologie start bij het opvangen van het gas uit onze hoogovens. Dit gas gaan we vervolgens voorbehandelen. Om zo onder druk, en als fijne belletjes, te voeden aan onze micro-organismen. Die micro-organismen groeien dan in bio-reactoren. Het zijn eigenlijk gigantische brouwvaten, gevuld met water, met micro-organismen en met allerhande voedingsstoffen die nodig zijn om optimaal te groeien en ethanol te produceren.”

De reactoren zien eruit als grote silo’s. De volledige installatie kost in totaal zo’n 165 miljoen euro en is de eerste in haar soort in Europa. De reactoren moeten in totaal 80 miljoen liter duurzame ethanol per jaar produceren. Geld voor het project kwam onder meer van de Vlaamse Overheid, maar ook van het innovatieprogramma “Horizon 2020” van de Europese Unie. Een ander deel kwam er via een lening bij de Europese Investeringsbank.