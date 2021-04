België vraagt geen Europees geld voor de renovatie van het Brusselse Justitiepaleis, maar zal alles zelf betalen

Met het Herstelfonds van 750 miljard euro wil de Europese Unie de economische gevolgen van de coronacrisis bestrijden. België komt in aanmerking voor 5,9 miljard euro Europese subsidies. Tegen eind april moeten de lidstaten hun finale plan indienen bij de Europese Commissie. In ons land hebben, behalve de federale overheid, ook Vlaanderen, Wallonië, Brussel, de Franstalige gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap, een lijst met projecten opgesteld die met dit geld gesubsidieerd zouden kunnen worden.

Federaal staatssecretaris voor relance Thomas Derminne (PS) coördineert alles, in overleg met de Europese Commissie. Het finale Belgische plan is nu zo goed als klaar. Het is 600 bladzijden dik, en bevat 87 projecten. De renovatie van het Brusselse Justitiepaleis staat niet meer in het plan, zegt Derminne aan VRT NWS, omdat het niet beantwoordt aan de "groene" criteria die Europa oplegt aan renovatieprojecten. (Lees verder onder de video)