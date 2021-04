Belg in groene zone in Noorwegen, de enige in Europa: "Geen uitbraken, toch volgen we de regels uit voorzorg"

De inwoners van de Noorse provincie Trøndelag wonen in de enige groene zone op de Europese coronakaart. Toch respecteren ze nauwgezet de Noorse coronamaatregelen.

"In mijn gemeente Namsskogan is nog geen enkele besmetting vastgesteld, maar we volgen de regels die Oslo ons oplegt. We wonen vlak bij de grens met Zweden en er zijn strenge grenscontroles. Zweden die in Noorwegen werken, worden telkens getest", zegt de Belgische dokter Jochem Cuypers.

Trøndelag is een dunbevolkt gebied. "Er wonen hier slechts een paar duizend mensen in een gebied zo groot als Vlaanderen. In de gemeente waar ik werk is nog geen enkele coronabesmetting vastgesteld. In een buurgemeente waar ik soms van wacht ben, is er een kleine uitbraak geweest. Die is snel ontdekt en de mensen werden meteen in quarantaine geplaatst", meldt Cuypers.

Beluister het gesprek met Jochem Cuypers uit "De wereld vandaag" hier: