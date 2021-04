Bisschop Lode Van Hecke gaat rond in Gentse kerken: “Ik wil zo kennismaken met de Gentenaars”

Afgelopen jaar was niet simpel, zeker niet voor mensen die aan een nieuwe job begonnen. Vlak voor de uitbraak startte Lode Van Hecke als nieuwe bisschop in Gent. “Ik ben de geschiedenis ingegaan als de "coronabisschop". Onmiddellijk na mijn inwijding mocht ik thuisblijven in mijn kot. Dus hoe kon ik in contact komen met mensen in een bisdom dat ik helemaal niet kende? Ik was ook al 45 jaar weg uit Vlaanderen.”