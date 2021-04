Britse oud-premier Cameron in nauwe schoentjes: is het Boris Johnson die zijn voorganger "onder de bus gooit"?

Is me dat een misrekening. Tot ieders verbazing, niet het minst die van Johnson zelf, wint hij het in het socialistische bolwerk Londen van Labourburgemeester Ken Livingstone. Plotseling krijgt Johnson het aura van een winnaar. Het publiek vindt hem het einde, vooral vanwege zijn geestige uitspraken, zijn humor, de chaos die hij overal veroorzaakt.

Als hij kort voor de Olympische Spelen in Londen op pijnlijke wijze en volslagen hulpeloos vast komt te hangen aan een kabelbaan met zijn weke delen geklemd in een harnas, een belachelijke helm op zijn hoofd en een Brits vlaggetje in de hand, wordt hij razend populair. Het beeld is elke Londenaar op het netvlies gebrand.