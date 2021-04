Brusselaars kunnen zelf hun type vaccin kiezen, "maar dat is absoluut niet de bedoeling"

Dat staat vandaag te lezen in De Standaard en wordt bevestigd door Inge Neven, die verantwoordelijk is voor de vaccinaties in Brussel: “We werken met hetzelfde systeem als in Vlaanderen en Wallonië, met het Doclr-systeem. Op de uitnodiging staat inderdaad een letter die verwijst naar het vaccin, als ze dan gaan reserveren dan wordt dat vaccin toegewezen. In Brussel worden mensen uitgenodigd om zelf een afspraak te maken en daar heb je de keuze uit tien centra. Zo zou je inderdaad kunnen zeggen dat iemand die ernaar op zoek is, kan kiezen in welk centrum hij of zij een afspraak maakt. Maar dat is absoluut niet de bedoeling en het wordt niet aangegeven dat in dat centrum dat vaccin of in een ander centrum dat vaccin wordt gegeven.”