Burenruzie met kettingzaag in Tremelo: waarom escaleert het zo? 

Dat die burenruzies net als de man met kettingzaag tot de verbeedling spreken, beaamt Putteman. "In het boek staan heel wat anekdotes. Bijvoorbeeld van twee buren die allebei een plat dak hadden. Maar de kat van één van die buren liet altijd een 'pakje' achter bij de andere. Dat irriteerde natuurlijk die ene buur. Die vond het dan nodig om de uitwerpselen in een plastiek zakje in de brievenbus te stoppen van de eigenaar. Dat is geëscaleerd en uiteindelijk terecht gekomen bij het vredegerecht. Ik heb me dan geïnformeerd bij de Vlaamse Gemeenschap. Een overijverige ambtenaar heeft me dan een pakket met richtlijnen gegeven hoe men een kat ontmoedigt om op bepaalde plaatsen zijn behoefte niet te doen. Met een spray, sensoren, noem maar op. Je moet als vrederechter getuigen van een groot inlevingsvermogen. Er zijn geen kleine geschillen . Want voor de betrokkenen is het altijd heel belangrijk. Maar als we dat op een menselijke manier uitleggen, gaan de partijen meestal naar buiten met een akkoord."