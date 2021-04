Chihuahua sterft na stamp van jogger, politiezone Klein-Brabant: "We willen ook zijn verhaal horen"

Gisteren rond 15.30 uur liet een 13-jarig meisje haar chihuahua uit, op de Veldweg tussen Puurs en Oppuurs. Op een gegeven moment kwam er een jogger langs, waarop het hondje begon te blaffen. De jogger reageerde naar verluidt boos, en gaf de chihuaha één of meer harde trappen. Later die dag is het hondje ingeslapen door de dierenarts.

De vader van het meisje reageert erg emotioneel en vertelt dat het hondje nog nooit iemand had aangevallen. Het meisje zelf is nog in shock.

Politiezone Klein-Brabant is nu op zoek naar getuigen die het incident eventueel hebben gezien. Ze vraagt ook aan de jogger om zich te melden. "Zo kunnen we ook zijn verhaal horen en verder onderzoeken wat er gebeurd is", zegt Elke Wouters van de politie. Het gaat om een man van 30 à 40 jaar oud. De man is ongeveer 1,80 meter groot, heeft een witte huidskleur, bruin haar en is slank gebouwd.