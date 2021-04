Chinese economie kende een recordgroei in het vorige kwartaal, maar dat is minder goed dan het lijkt

De Chinese economie heeft overigens nog andere katten te geselen. Zo is er nog altijd het handelsconflict met de Verenigde Staten met tarieven over en sancties over en weer en huidig VS-president Joe Biden is blijkbaar niet van zin om het beleid van zijn voorganger op dat vlak om te gooien. De harde opstelling tegenover Peking is zowat het enige waar Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Congres het over eens zijn.