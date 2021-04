"Hopelijk schiet ons land wakker, hoog tijd voor actie": comedian Alex Agnew speelt in Nederland als testevenement

Met een foto op sociale media kondigde een naar eigen zeggen "zeer blije" Agnew aan dat hij nog eens kon optreden. Hij heeft in theater Vrijthof in Maastricht als testevenement gespeeld voor 220 mensen, in een zaal met een capaciteit voor 900 mensen. In Nederland heeft de evenementensector in samenwerking met de overheid al verschillende voorstellingen, congressen en een voetbalmatch georganiseerd, om te bekijken hoe dit in coronatijden weer op een veilige manier kan. En gisteren was het dus aan de Antwerpse komiek.