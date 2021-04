Coronavoeten: podoloog in Rotselaar ziet meer patiënten

Wie last heeft, kan dan terecht bij een podoloog zoals Paul en zijn collega's. "Masseren is natuurlijk leuk, maar gaat niet altijd het probleem oplossen. De juiste schoen, dat is ons belangrijkste item. Als we met de juiste schoen en juiste oefeningen toch nog problemen hebben, hebben we nog onze vernuftige podologische zool. Daarmee kunnen we als het ware de voet 'sturen'. Een beetje het systeem van het stuur van je auto. Als je dat loslaat, rijdt je auto nog steeds mooi rechtdoor. Maar als hij slecht is uitgespoord, heeft hij de neiging om een beetje naar links of naar rechts te trekken. De loodjes die je dan op de wielen zet, is te vergelijken met onze podologische zool."



Moet je dan altijd investeren in een dure schoen? "Nee, zeker niet. Er zijn drie dingen waarmee we rekening moet houden. Zo nijpen we achteraan aan de zijkanten van de hiel. Daar moet de schoen stevig zitten. Ter hoogte van de tenen moeten we de schoen kunnen plooien. Maar in het midden moet die zo stevig en stabiel mogelijk zijn. Met die drie tips gaan we al heel wat problemen oplossen."