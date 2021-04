Welke rol kan een covidpil (op termijn) spelen? "Kan nuttig zijn na risicocontact of in vroege fase"

Steven Van Gucht waarschuwde wel voor te veel optimisme: er zijn enkele types van de Covidpil in ontwikkeling, maar niet zo veel. “Het aantal kandidaat covidpillen dat in de pipeline zit, is beperkt.” Er is ook geen garantie op succes, want we weten niet hoe effectief ze zullen zijn. Bij Tamiflu is de werking ook beperkt, voegde hij eraan toe.

En ze zijn nog lang niet op de markt, het is zelfs niet zeker of dat ooit zal gebeuren. Eén bepaalde stof zit al in fase 3 van de klinische studies, maar zelfs die zou sowieso nog niet de eerstkomende maanden op de markt komen.

Van Gucht zei nog dat zo’n pil amper nog effect zou hebben als medicijn bij wie al in het ziekenhuis zou liggen, omdat het daar meestal om een ontstekingsprobleem gaat en niet langer om een puur viraal probleem. Het is ook mogelijk dat virussen resistent kunnen worden tegen dat soort middelen. De covidpil zal altijd een tweede defensielijn blijven, zei Van Gucht nog, maar toch zijn de huidige studies zeker nuttig.