Aandacht moet absoluut bij prins Philip blijven: "uniformgate" omzeild, William en Harry niet naast elkaar op uitvaart

Morgennamiddag zullen de ogen gericht zijn op de Britse koninklijke familie die in coronatijden afscheid neemt van prins Philip (99), de echtgenoot van koningin Elizabeth. Om de sereniteit te bewaren zal de familie niet te zien in militair uniform, zoals dat gebruikelijk is.



Daarmee vermijdt het Britse hof dat kleinzoon prins Harry in een gênante situatie belandt. Hij stopte vorig jaar als actief werkend lid van de koninklijke familie. Daarbij moest hij zijn militaire taken neerleggen en eretitels inleveren. Uitermate pijnlijk voor Harry die nog aan het front in Afghanistan diende en met de organisatie van de Invictus Games gewezen soldaten blijvend een warm hart toedraagt. Harry zou dan de enige geweest zijn zonder militair uniform op de plechtigheid.