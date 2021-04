Zwaar verkeersongeval in de Antwerpse haven: 1 dode en 3 gewonden 

Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur vanmorgen. Een vrachtwagen botste in een bocht van de Scheldelaan met een bestelwagen. Dat gebeurde ter hoogte van het bedrijf BASF. Bij de inzittenden van de bestelwagen liet één iemand het leven, drie anderen geraakten gewond. De Antwerpse brandweer kwam ter plaatse en bevrijdde de slachtoffers uit de bestelwagen, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Scheldelaan is momenteem in beide richtingen versperd.