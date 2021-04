Drukke paasvakantie in musea: openingsuren verlaat en alternatief parcours voor wie geen kaartje te pakken kon krijgen

Niet alleen het Gallo-Romeins Museum zag de bezoekersaantal pieken in de vakantie. "We zagen niet enkel de die hard-museumgangers opduiken", zegt Amélie Jennequin van het Museum van Schone Kunsten in Brussel, "ook jonge mensen en gezinnen die voorheen niet vaak musea bezochten, komen nu toch kijken naar onze collecties."

Dat merkt ook Piet Chielens, coördinator van het In Flanders Fields Museum in Ieper: "We zien veel jonge gezinnen passeren, dat zal waarschijnlijk met ons aangepast programma voor de kleinere bezoekers te maken hebben." Technopolis merkte ook dat er nood was aan activiteiten voor de kleinsten. Ze krijgen tot gisteren wel 12.833 bezoekers over de vloer, al kwamen ze nooit aan hun maximumcapaciteit.