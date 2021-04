Drukke paasvakantie voor Limburgse logies: “We zijn blij dat we eindelijk nog eens volk hebben”

Toeristen die Limburg bezochten hebben goed gebruik gemaakt van de attracties. Vooraf was al meer dan de helft van de huurfietsen gereserveerd, bij de Vespa’s was dat zelfs 85%. “We hebben een leuke week gehad”, glundert Elisabeth Platteeuw die nog een fiets op haar auto aan het zetten is. “Gefietst, gewandeld, wat cultuur ook in het Gallo-Romeins museum en vandaag gaan we nog naar de stroopfabriek in Borgloon.” Haar dochter Alice lijkt ook nog na te genieten: “We hebben dingen gezien die we thuis niet hebben zoals de bloesems en de fruitbomen. Het was een hele speciale vakantie omdat heel veel dingen dicht waren, maar we hebben ons toch goed geamuseerd”, aldus Alice.