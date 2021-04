Man uit Koksijde krijgt dubbele straf: boete voor lockdownfeestje en werkstraf voor cannabis die er gevonden werd

Een 33-jarige man uit Koksijde had op 4 april vorig jaar, toen ons land volop in de eerste lockdownperiode zat, dubbele pech. Hij nodigde vrienden uit op zijn appartement voor een lockdownfeestje. Omdat ze te veel lawaai maakten, belden de buren naar de politie. De ambiance was tot buiten te horen. "Toen de politie langsging, stelden ze inderdaad vast dat er sprake was van een samenscholing", zegt de procureur. “Ze vermoedden ook dat er drugs aanwezig was. Er volgde een huiszoeking met toestemming, waarbij 15 gram marihuana en 75 gram hasj werd gevonden." De man verklaarde tijdens het onderzoek dat hij twee keer per jaar naar Amsterdam rijdt om een voorraad van 120 gram cannabis aan te kopen.

Hij wordt dus vervolgd voor het bezit en de invoer van cannabis. Zijn advocaat komt met een verklaring. "Hij werkt tot 12 uur per dag in een viswinkel en daarnaast nog eens in een restaurant. Hij rookt 2 joints per dag om zich te kunnen ontspannen na zijn werkdag. Hij is jaren van de drugs gebleven en kan bewijzen dat hij dit nu opnieuw kan."