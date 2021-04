Einde van Castro-tijdperk in Cuba: Raúl Castro neemt ontslag als partijleider

Onder Raúl Castro werden in het communistische Cuba voorzichtige hervormingen doorgevoerd, maar van een echte democratie is in Cuba nog altijd geen sprake. In 2018 trok Raúl Castro zich al terug als president en werd hij opgevolgd door zijn beoogde opvolger Miguel Díaz-Canel.

Wie Raùl Castro nu als partijleider opvolgt, is nog niet duidelijk. Castro heeft nog geen opvolger aangeduid.

In zijn afscheidstoespraak heeft Castro opgeroepen tot een respectvolle dialoog tussen Cuba en de Verenigde Staten. De relatie tussen Havana en Washington, dat de in 1959 verdreven dictator Fulgencio Batista steunde, is al jarenlang erg gespannen. Washington verafschuwt een communistische buur in zijn achtertuin en heeft een economische blokkade tegen Cuba afgekondigd. De relaties verbeterden even toen Barack Obama president van de VS was, maar zijn onder het presidentschap van Donald Trump weer verzuurd. Onder de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden is daarin nog niet veel verandering gekomen.