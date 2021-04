Wie zijn de meer dan 2 miljoen Belgen die al gevaccineerd werden? Waarom werden meer vrouwen dan mannen gevaccineerd? 

De vaccinatiegraad verschilt van gemeente tot gemeente. In de West-Vlaamse gemeente Koksijde is de vacciatiegraad 30,9% percent. In Herstappe, een Limburgse gemeente, is dat slechts 12,66 percent.

Dat lijkt een enorm verschil, maar er is een eenvoudige verklaring. Herstappe is de gemeente met het kleinste aantal inwoners van België. Een paar vaccins meer of minder, heeft dan een grote invloed op het totaal.

Dat Koksijde zo goed scoort, komt omdat het een kustgemeente is. "Veel mensen verhuizen na hun pensioen naar de kust", zegt Brecht Devleesschauwer. "De gemiddelde leeftijd is daarom hoger aan de kust dan in het binnenland."

Volgens cijfers van Statbel is een kwart van de inwoners in de meeste kustgemeentes ouder dan 65. Dat verschil merk je dus ook in de vaccinatiecijfers, want de voorbije maanden werden vooral ouderen gevaccineerd.