Klimaatverandering duidelijk zichtbaar met Google Earth: vergelijk decennia aan luchtbeelden

Google Earth is een gratis applicatie van Google waarmee men vrijwel elke plek op de wereld kan opzoeken met behulp van satelliet- en luchtfoto's. De nieuwe functie heet "Timelapse" en je moet er gewoon de tijdlijnbalk voor verslepen tusen de verschillende jaren om beelden te vergelijken. Het is voor elke locatie beschikbaar in de app, dus voor zowat de hele wereld.