Gratis boom in voortuin? Kampenhout deelt ze uit aan inwoners

Inwoners van Kampenhout kunnen binnenkort via de website van de gemeente een gratis boom bestellen voor hun voortuin. Zélf de soort kiezen, is niet mogelijk, want dat hangt af van verschillende factoren zegt schepen Gwenny De Vroe. "Bij de keuze van de boomsoort zal men rekening moeten houden met factoren als de beschikbare ruimte zowel boven- als ondergronds, het inheems karakter van de soort en de breedte van het perceel. Niet iedere boom is even geschikt op iedere locatie. Maar als de milieudienst een boom heeft gekozen, wordt die het eerstvolgende plantseizoen geleverd en plant men die zelf aan."