Tiense Horecazaak houdt terras gesloten op 8 mei: "Te veel onduidelijkheid, te veel risico"

"We waren voor de maand mei bijna volledig volzet", vertelt Filip Dewijnants van restaurant Fildalgo in Tienen. "We gingen ervan uit dat we op 1 mei volledig mochten heropenen, binnen en buiten dus. Maar in dit concept, enkel het terras, is heropenen onmogelijk. We moeten frigo's met eten vullen, we moeten personeel klaar hebben staan", legt Dewijnants uit. "Dat kost veel geld en er is teveel onzekerheid. Wat als het slecht weer is? Ik kan de mensen moeilijk in een skipak op het terras zetten."

De Tiense horeca-uitbater hekelt ook het gebrek aan concrete informatie van het Overlegcomité. "We zijn onwetend. De regering heeft niet beslist op welke manier het terras zal mogen opengaan: hoeveel personen mogen er op mijn terras? Moet er ook een bepaalde afstand zijn tussen de tafels? Bovendien is enkel het terras heropenen niet rendabel. Daarom ga ik geen risico nemen en gewoon verder take away doen zonder het terras te heropenen."