Inwoners van Oosterzele krijgen factuur van 15.000 euro in de bus: “Moest eigenlijk 15 euro zijn”

Het was even schrikken voor verschillende gezinnen in Oosterzele toen ze de rekening voor de afvalophaling in de bus kregen. In de brief leek de afvalophaler ILVA duizenden euro's te vragen voor de verwerking van het groenafval. “Dat klopt natuurlijk niet. Bij velen stond er dat ze een openstaande schuld van 15.000 euro hebben, maar dat moest eigenlijk 15 euro zijn”, zegt woordvoerster van ILVA, Tina Verraes.