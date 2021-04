Ondanks sabotage zet Iran een stap dichter naar kernwapens: het verrijkt nu uranium tot 60 procent

Dat Iran de eigen prestatie zo sterk in de verf zet, heeft binnenlandse en buitenlandse politieke redenen. Voor het Iraanse publiek is dit een herbevestiging van de eigen nucleaire macht, na de sabotage-aanval van zondag op Natanz. Naar de wereld toe is dit een waarschuwing dat Iran elke aanslag te boven komt.

Het is veelbetekenend dat Iran volgens de bepalingen van het nucleair akkoord dat onder Obama werd gesloten niet hoger mocht verrijken dan tot 3,67 procent. En zelfs voorheen, toen die deal nog niet van kracht was, bleef de verrijking beperkt tot 20 procent. De stap naar 60 procent is dus een forse en duidelijke stap in de richting van 90 - het zogenaamde "weapon grade uranium", geschikt voor de productie van kernwapens. Anderzijds gaat het om beperkte hoeveelheden en een bewust traag gehouden productie. Het komt er voor Iran vooral op aan te demonstreren wat het kan, eerder dan dat het dit 60 procent-uranium nodig heeft of kan inzetten.

Het belangrijkste doel van Iran is allicht om sterker aan de tafel te komen tijdens de onderhandelingen over een nieuw nucleair akkoord. Voorbereidende en aftastende gesprekken daarover zijn sinds een tiental dagen aan de gang in Wenen. De VS zitten daar nog niet aan dezelfde tafel als de Iraanse delegatie, maar via pendeldiplomatie proberen diplomaten uit andere landen (China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) toenadering tot stand te brengen tussen Washington en Teheran.

Een land dat niet meedoet is Israël. Premier Netanyahu heeft geen greintje vertrouwen in Iran. De vraag is hoe Israël zal reageren op de nieuwste Iraanse demonstratie.