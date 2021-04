Nederlands Kamerlid stapt op na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag met jongere mannen

De NOS heeft intussen laten weten dat er een intern onderzoek is gestart. "De situatie waar we gisteren mee te maken kregen vereist grote zorgvuldigheid", klinkt het in een mededeling. "Dat betekent dat de tijd wordt genomen om helder te krijgen wat er precies intern en extern is gebeurd, wat de rol van de verslaggever precies is geweest, welke houding de NOS daar als werkgever én nieuwsorganisatie bij moet innemen, en hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen."