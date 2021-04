Kortrijk laat grassportvelden maaien door robots: “Dit kost geen jobs”

Schepen van Sport, Arne Vandendriessche (Team Burgemeester), ziet enkel voordelen: “Het is eerst en vooral een besparing voor de stad. We hebben daardoor minder personeelskosten en zo’n robot kost ook minder dan een zitmaaier. Maar de maaikwaliteit is ook hoger. Die robot is veel lichter dan zo’n grote machine en hij maait perfect egaal. Het gras wordt telkens maar 1 millimeter ingekort, de resten die hij achterlaat zijn voedzaam voor het gazon. Het is ook CO2-neutraal, want er is geen uitstoot en het maakt veel minder lawaai”, legt Vandendriessche uit.