Mediamagnaat Jimmy Lai  veroordeeld tot 12 maanden cel in Hongkong wegens protest tegen China

Onder hen is de 73-jarige mediamagnaat Jimmy Lai die zich al jaren kritisch uitlaat over de groeiende invloed van het communistische regime in Peking in Hongkong en de aantasting van de vrijheden in die regio. Lai krijgt een celstraf van twaalf maanden opgelegd. Lai zit overigens al sinds vorig jaar in de cel wegens inbreuken op de nieuwe "veiligheidswet" waarmee China juridisch hard kan optreden tegen protest in Hongkong.