Megawoonproject aan het kanaal in Maasmechelen: 400 appartementen en een jachthaven

Willemskaai, zo heet het nieuwe woonproject van Capstone Development Group. Architect van dit woonproject is een Maasmechelaar, Jeroen Maesen. De verschillende woonblokken worden in verschillende fases gebouwd, over in totaal bijna 10 jaar. De eerste fase start eind dit jaar, zegt Maesen. "Wij gaan nu verder met het aanstellen van de aannemer om dan in november te starten met de eerste fase."