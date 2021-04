Met de fiets naar school? Dan verdien je geld voor de kermis in Zemst

Leerlingen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar van de acht Zemste basisscholen kunnen na de paasvakantie geld verdienen. Daarvoor moeten ze te voet of met de fiets komen. Dat vertelt schepen Dirk Van Roey: "Vanaf maandag registreren we met een chip op hun fiets of boekentas hoe ze naar school zijn gekomen. Dat gaat dan via een draadloos systeem aan de schoolpoort. Per dag dat ze te voet of met de fiets naar school komen, kunnen ze 10 cent verdienen die op een betaalkaart komt. Per schooljaar kunnen ze maximaal 15 euro verdienen. "



Van Roey deed inspiratie op bij de gemeente Bonheiden vlakbij. Daar blijkt het erg goed te werken. "We willen zo de autodruk rond de schoolomgeving verminderen. En dankzij dat beloningssysteem zijn de kinderen heel gemotiveerd om te voet of met de fiets te komen naar school. En zo kunnen we de veiligheid daar verbeteren."