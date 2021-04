Minister Van Quickenborne na stakingsdreiging van cipiersbonden: "Vaccineren in gevangenissen moet voorrang krijgen"

Het Gevangeniswezen zei gisteren alles te doen wat mogelijk is om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het vaccineren van personeel en gedetineerden. "We zijn permanent in overleg met de bevoegde instanties hieromtrent. De beslissing tot opstart van de vaccinatie ligt namelijk bij hen", luidde het.

Bij die bevoegde instantie is de noodkreet intussen binnengekomen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne betreurt de overlijdens van het gevangenispersoneel en toont begrip voor de angst die leeft binnen de gevangenissen.

Van Quickenborne erkent dat de gezondheid van het gevangenispersoneel op het spel staat en dat er angst bij het personeel leeft. “Daarom is het tijd dat we hen nu kunnen vaccineren.” Om de daad bij het woord te voegen zal federale regering - dus minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) - maandag tijdens de interministeriële conferentie van de verschillende ministers van Volksgezondheid vragen om zowel het personeel als de gedetineerden met voorrang te vaccineren.

Bekijk hier de reactie van minister Van Quickenborne: