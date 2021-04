Na faillissement Léberg Bronnen uit Roosdaal: nog voor duizenden euro’s aan leeggoed

Hubert heeft zeker vijfhonderd bakken leeggoed met flessen van Léberg Bronnen staan. Dat komt neer op drie à vierduizend euro die hij kwijt is. Maar wat moet er nu gebeuren met al dat leeggoed? “Tja, dat zal eindigen op het containerpark, want die bakken nemen hier heel wat plaats in. Tot slot wil ik eindigen met iets positief en nog zeggen dat Léberg Bronnen altijd een goede service en goede prijzen heeft geboden, en dat Léberg een onberispelijk water is.”