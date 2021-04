Natuurpunt wil natuurgebieden in Herzele uitbreiden: “We hopen op een verdubbeling van de oppervlakte”

Natuurpunt hoopt om de komende jaren het natuurgebied in Herzele verder uit te breiden. De plannen die op tafel liggen, spreken zelfs over een verdubbeling van het bestaande natuurgebied, Frederik Dierickx van Natuurpunt. “We zijn daarvoor nu in onderhandeling met lokale particuliere eigenaars en landbouwers. Er is alleszins een visienota goedgekeurd om het Duivenbos uit te breiden. Daar wordt nu al 16 hectare beheerd door Natuurpunt.”