Nieuw park en bos moeten Brakel groener maken: “Moet helpen om klimaatverandering tegen te gaan”

De verkoop van de grond kon niet zomaar, zegt de schepen. “Eerst moet perceel geschat worden door een officiële schatter. En als de mensen akkoord gaan met die prijs, kan het pas effectief aangekocht worden. Binnen de gemeenteraad hebben we alleszins al een principiële beslissing genomen over dat stuk grond. Als alles goed gaat, komen daar in de toekomst dus veel bomen bij.”

Met de aanleg van de groene long wil de gemeente in de toekomst wat meer natuureducatie aanbieden, en werken met bijenhotels en bloemenweides. “Zo willen we de buurt ook een beetje aantrekkelijker maken. Tenslotte moet elke gemeente in Vlaanderen, gezien de opwarming van de aarde en de klimaatverandering, zijn verantwoordelijkheid nemen en inzetten op meer groen.”