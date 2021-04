Nieuw sport- en cultuurcentrum '.K' in Vilvoorde opent vandaag: "Nood was groot"

In Koningslo, een wijk bij Vilvoorde, is een nieuw recreatiecentrum geopend. In '.K' (uit te spreken als 'Punt Ka') kunnen scholen, sportgroepen en cultuurverenigingen terecht voor hun activiteiten. Het gebouw is helemaal klaar voor gebruik. Dat zegt schepen van jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati (Vooruit). "De nood aan het nieuwe centrum was groot."