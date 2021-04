Opnieuw 2 ongevallen op E313 ter hoogte van Geel-Oost, ondanks extra signalisatie

Een eerste ongeval vandaag was een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens op de rechterrijstrook. Daarbij vielen geen gewonden. Het tweede ongeval gebeurde verderop op de E313. Nadat een autobestuurder het eerste ongeval was gepasseerd, merkte hij de file verderop niet op. Hij knalde op een vrachtwagen op de rechterrijstrook. De auto scheurde aan de rechterzijde helemaal open.

De bestuurder raakte nog op eigen kracht uit het voertuig en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet levensgevaar. De E313 was even versperd in de richting van Antwerpen.