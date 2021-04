14 partijen vervolgd in Optima-zaak, onder wie oud-minister Luc Van den Bossche

Een opmerkelijke naam tussen de veertien is die van de socialistische oud-­minister Luc Van den Bossche (73). Hij werd al in 2008 voorzitter van de financiële dienstverlener Optima en was van eind 2011 tot begin 2015 CEO van Optima Bank, waarna hij nog tot juni 2016 voorzitter was van de raad van bestuur van de vastgoedmaatschappij ­Optima Global Estate.

Van den Bossches advocaat ­Walter Van Steenbrugge reageert verbaasd tegenover De Tijd. "Mijn cliënt is nooit in verdenking gesteld tijdens het ­gerechtelijk onderzoek. Hij is ­alleen twee keer gehoord in deze zaak. Ik heb nog geen kennis van de eindvordering, maar het zal dus niet moeilijk zijn om eventuele ­betichtingen te weerleggen." (Lees verder onder de foto van Van den Bossche.)