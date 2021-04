Paaspauze in scholen voorbij: wie mag er opnieuw naar school? En hoe kijken de scholen naar de heropening?

"We zijn wel teleurgesteld dat we niet voltijds kunnen opstarten, maar het organiseren van afstandsonderwijs is ondertussen niet meer nieuw. Het is belangrijk dat we onze BSO-leerlingen vanuit het standpunt van kwetsbare leerlingen weer naar school kunnen laten komen", onderstreept directrice Els Van den Haute van het Brusselse Maria-Assumptalyceum. Rob Jonckheere, directeur van het KA in Brugge, is vooral tevreden dat er weer in de refters mag gegeten worden en hoopt dat alle jaren nog voor het einde van het jaar contactonderwijs kunnen krijgen.