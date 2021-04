"Peaky blinders"-actrice Helen McCrory op 52-jarige leeftijd overleden

"Ik ben er het hart van in dat ik moet aankondigen dat de prachtige en machtige vrouw die Helen McCrory is thuis vredig is overleden na een heroïsch gevecht met kanker", schrijft de Britse acteur Damien Lewis op Twitter.

"Ze werd omgeven door een golf van liefde van familie en vrienden. Ze stierf zoals ze leefde. Onverschrokken. God wat houden we van haar, en we weten hoe gelukkig we zijn om haar in onze levens gehad te hebben."

Helen McCrory is ook bekend van "The Queen", waarin ze Cherie Blair speelde en ze was ook te zien in de Bond-film "Skyfall".

Samen met Lewis, zelf bekend van de reeksen "Band of brothers" en "Homeland", had McCrory een dochter en een zoon.