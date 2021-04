Politie kan beboeten voor terrassen die te vroeg openen, ook als burgemeester het wil toestaan: "Hun bevoegdheid niet"

Volgens Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust en vicevoorzitter van de vaste commissie lokale politie, is dat niet bevoegdheid van de burgemeester. "We zitten in een federale noodplanning", legt hij uit. "De aansturing van de lokale politie gebeurt door de minister van Binnenlandse Zaken door een omzendbrief, soms ook via de gouverneur. Wat de covidproblematiek betreft heeft de burgemeester geen macht over de politie."