Schokkende beelden tonen hoe politie 13-jarige jongen neerschiet in Chicago terwijl hij handen omhooghoudt

Wat er precies gebeurd is, wordt nog volop onderzocht. De politie was ter plaatse gekomen na een schietpartij. Daarbij werd de 21-jarige broer van de gedode jongen opgepakt. De 13-jarige jongen zette het op een lopen en werd achtervolgd in het steegje waar hij werd neergeschoten door de politie.

"In tegenstelling tot eerdere berichtgeving was hij ongewapend", benadrukt de advocaat van zijn familie in een persconferentie. "De familie roept op tot kalmte. We willen niet dat dit leidt tot meer geweld. Het is belangrijk om hier vredevol tegen te protesteren."