Politie Sint-Niklaas probeert illegale lachgasverkoop aan banden te leggen: “We doen gerichte controles”

Door de coronacrisis wordt er meer gedeald in de openbare ruimte, zegt de hoofdinspecteur. “We merken dat, als deze trend aanhoudt, we al veel meer vaststellingen hebben dan vorig jaar. Nu is het wel zo dat we meer inzetten op allerlei vormen van overlast, dan gaan er automatisch ook meer vaststellingen zijn.”

Lachgas is populair omdat het gemakkelijk in de handel te krijgen is, als drijfgas voor allerlei spuitbussen. Het zorgt voor een korte roes en kan bij fout of frequent gebruik leiden tot hersenschade. Sinds vorige maand is het verboden om het gas nog aan minderjarigen te verkopen.