"Nieuw" album 5 jaar na dood Prince, fan Stijn: "Mijn kleinkinderen gaan zelfs nog kunnen genieten van nieuwe platen"

Prince heeft het in de titelsong in zijn herkenbare stijl over thema's die nog brandend actueel zijn: desinformatie/fake news, racisme, sociale onrechtvaardigheid, politieke verdeeldheid. Zo zingt hij bijvoorbeeld "truth is a new minority" (de waarheid is een nieuwe minderheid) en "land of the free, home of the brave, land of the free, home of the slave" (land van de vrijen, thuis van de dapperen, land van de vrijen, thuis van de slaaf). Volgens zangeres Shelby J. , die ook meewerkte aan de plaat, is de timing van het album nu "perfect". "Hij zegt waar het op staat, maar volgens hem kunnen we de problemen samen ook oplossen."