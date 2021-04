CD&V over controle subsidies Let's Go Urban: "Andere vzw's moeten bij elke euro uitleg geven, hoe kon dit gebeuren?" 

Antwerps gemeenteraadslid Nahima Lanjri (CD&V) wil dat het stadsbestuur duidelijk maakt waarom de vzw Let's Go Urban van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi, niet voldoende gecontroleerd werd. Dat is gebleken uit een audit die de stad liet doen, nadat de vzw in opspraak was gekomen door verdachte geldstromen. Van de 3,5 miljoen euro die de stad investeerde in het Urban Center op het Kiel voor de vzw, zou tot 350.000 euro weggesluisd zijn via onterechte facturen naar privébedrijven van het parlementslid.